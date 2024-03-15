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«Автодор» не станет понижать цены на М-12 после поручения Путина

«Автодор» не станет понижать цены на М-12 после поручения Путина

rg.ru

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Компания «Автодор» объявила, что не планирует изменять стоимость проезда по новой платной трассе М-12, несмотря на поручения Владимира Путина. Информацию об этом предоставил ТАСС, со ссылкой на официальное заявление пресс-службы компании.

Представители «Автодора» сообщили, что после приказа лидера страны была проведена дополнительная оценка стоимости проезда по трассе, и установленные тарифы были признаны «экономически обоснованными для пользователей».


Они также подчеркнули, что проезд по новой дороге позволяет водителям экономить время, топливо и деньги на ночлеге в случае отсутствия пробок. Кроме того, водители-дальнобойщики могут снизить расходы по страховке в системе «Платон» и уменьшить вероятность попадания в аварию, что также сократит износ их транспортных средств. Эффективность логистики с увеличением грузопотока и числом рейсов одного транспортного средства будет увеличиваться при использовании платных дорог, включая М-12.

На данный момент стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составляет около 4,5 тыс. рублей для легкового автомобиля, а от Арзамаса до Казани - 1,6 тыс. рублей.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручение кабмину и «Автодору» проанализировать тарифы на трассе М-12.

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