Татарстан заблокировал сайты с незаконной продажей ветпрепаратов

Россельхознадзор по Татарстану выявил и заблокировал несколько веб-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ветеринарных препаратов без надлежащих лицензий. Информация о нарушениях была передана в Роскомнадзор для принятия соответствующих мер.

Проверка показала, что на сайтах реализовывались контрафактные лекарственные средства для животных. Такая деятельность представляет риск для здоровья скота и нарушает требования законодательства в области ветеринарии.

Ведомство продолжает мониторинг рынка ветеринарной продукции в регионе. Россельхознадзор напоминает, что легальная продажа ветпрепаратов допускается только при наличии соответствующей лицензии и соблюдении всех нормативных требований.

Параллельно ведомство проводит работу по контролю качества подкарантинной продукции. В текущем периоде выданы сертификаты на зерновые культуры, рапс, горох, кукурузу и подсолнечник общим весом более 94 тысяч тонн.

