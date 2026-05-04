Татарстан ужесточил условия выдачи жилья молодым семьям

Кабинет министров Татарстана изменил порядок предоставления жилищной поддержки молодым семьям. Согласно новому постановлению от 11 октября 2024 года, претенденты должны проживать в республике не менее пяти лет.

Изменения коснулись федерального проекта, направленного на решение жилищного вопроса и поддержку граждан в оплате коммунальных услуг. Программа предусматривает выдачу социальных выплат на покупку или строительство жилья сверх установленного размера при условии, что семья располагает достаточными доходами для получения кредита или использования собственных средств.

Постановление определяет процедуры включения и исключения семей из списков участников программы. Основания для исключения включают невыполнение установленных условий и требований.

Организацией работы программы занимается Министерство по делам молодежи Татарстана. Ведомство отвечает за изготовление и выдачу свидетельств на получение социальной выплаты за счет республиканского бюджета через органы местного самоуправления. При необходимости свидетельства оформляются на листах формата А4 или А5.