Новости Татарстана

Татарстан ужесточил условия выдачи жилья молодым семьям

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

Кабинет министров Татарстана изменил порядок предоставления жилищной поддержки молодым семьям. Согласно новому постановлению от 11 октября 2024 года, претенденты должны проживать в республике не менее пяти лет.

Изменения коснулись федерального проекта, направленного на решение жилищного вопроса и поддержку граждан в оплате коммунальных услуг. Программа предусматривает выдачу социальных выплат на покупку или строительство жилья сверх установленного размера при условии, что семья располагает достаточными доходами для получения кредита или использования собственных средств.

Постановление определяет процедуры включения и исключения семей из списков участников программы. Основания для исключения включают невыполнение установленных условий и требований.

Организацией работы программы занимается Министерство по делам молодежи Татарстана. Ведомство отвечает за изготовление и выдачу свидетельств на получение социальной выплаты за счет республиканского бюджета через органы местного самоуправления. При необходимости свидетельства оформляются на листах формата А4 или А5.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

57 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

как избавиться от плесени на резинке в стиральной машинке

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

3 дня назад

Путешествие, которое окупится: гид по Казани для гостей и жителей со скидками на впечатления

установить плинтуса цена в Санкт-Петербурге

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч

Гороскопы

день назад

Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

30 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте