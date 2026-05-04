Татарстан увеличит выплаты при рождении ребенка сельским женщинам

Кабинет Министров Татарстана рассматривает проект постановления об увеличении единовременной выплаты при рождении ребенка для женщин, проживающих в сельской местности и поселках городского типа. Документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

По предложенным изменениям, размер выплаты для женщин в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка предлагается увеличить с 50 до 100 тысяч рублей. Проект предусматривает внесение изменений в действующее постановление от февраля 2018 года.

Мера направлена на поддержку молодых семей в сельских регионах республики и стимулирование рождаемости в сельской местности.