На площадке Экспертного клуба представители Татарстана обсудили формирование многополярной системы международных отношений. Председатель Комитета Государственной Думы по контролю отметил, что мировой порядок переходит от гегемонии одного центра к равноправному партнерству всех государств.

Татарстан назван примером эффективного взаимодействия с исламским миром, Китаем и странами Центральной Азии. Форум «КазаньФорум» рассматривается как практический инструмент развития экономических и гуманитарных связей в условиях многополярности.

По мнению экспертов, современная международная система находится в переходном периоде. Множество центров силы еще не сформировались в устойчивые полюсы, что требует времени и стабильного развития.

Для укрепления позиций России на глобальном уровне необходимы экономический рост, активная дипломатия регионов и продвижение национального имиджа. Татарстан лидирует среди российских регионов по внешнеэкономическому сотрудничеству и организации международных мероприятий.

Регион систематически развивает связи со странами БРИКС, АСЕАН и исламского мира, участвует в культурном и образовательном обмене.