Татарстан развивает сотрудничество со странами Глобального Юга

На площадке Экспертного клуба представители Татарстана обсудили формирование многополярной системы международных отношений. Председатель Комитета Государственной Думы по контролю отметил, что мировой порядок переходит от гегемонии одного центра к равноправному партнерству всех государств.

Татарстан назван примером эффективного взаимодействия с исламским миром, Китаем и странами Центральной Азии. Форум «КазаньФорум» рассматривается как практический инструмент развития экономических и гуманитарных связей в условиях многополярности.

По мнению экспертов, современная международная система находится в переходном периоде. Множество центров силы еще не сформировались в устойчивые полюсы, что требует времени и стабильного развития.

Для укрепления позиций России на глобальном уровне необходимы экономический рост, активная дипломатия регионов и продвижение национального имиджа. Татарстан лидирует среди российских регионов по внешнеэкономическому сотрудничеству и организации международных мероприятий.

Регион систематически развивает связи со странами БРИКС, АСЕАН и исламского мира, участвует в культурном и образовательном обмене.

