Степанова выиграла стартовую гонку на этапе Кубка России в Казани

11 января в лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» начался V этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам свободным стилем.

В стартовом заезде лидером стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, преодолевшая 10-километровую дистанцию за 25 минут 18,8 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова, уступившая победителю заезда 39 секунд, а третьей гонку завершила Елизавета Пантрина (+46.3).



В первом заезде этапа на старт вышла 81 участница.

Сегодня в ЛБК «Мирный» будет проведена гонка среди мужчин, которые преодолеют дистанцию в 15 км свободным стилем.

Напомним, что ранее лыжница Степанова поделилась, почему отказалась выступать за команду Татарстана.

Ранее, Минниханов возглавил комитет по подготовке к Играм БРИКС в Казани.