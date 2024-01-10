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· Артем Акчурин

Лыжница Степанова поделилась, почему отказалась выступать за команду Татарстана

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Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему она отказалась от контракта со сборной Татарстана по лыжным гонкам в 2021 году.

Главной причиной для этого решения стали финансовые условия. Степанова считает, что профессиональные спортсмены должны рассчитывать на лучшие условия работы, особенно если они достигают больших успехов и имеют высокие амбиции.

Спортсменка добавила еще одну причину отказа - противостояние Татарстана практике «параллельного зачета». Степанова не хотела разрывать связи с Камчаткой, и считает, что Камчатка имеет право получать очки за ее выступления.

Степанова будет участвовать на пятом этапе Кубка России, запланированного на период с 11 по 14 января в поселке Мирный в Казани. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе и соберут около 200 выдающихся лыжников-гонщиков со всей России.

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