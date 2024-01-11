Минниханов возглавил комитет по подготовке к Играм БРИКС в Казани

Глава РТ подписал указ о создании организационного комитета для подготовки и проведения спортивных игр стран БРИКС.

Заместителями председателя оргкомитета стали вице-премьер РТ, руководитель аппарата кабмина Шамиль Гафаров и мэр Казани Ильсур Метшин.

Основной задачей комитета является разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению игр, а также контроль его реализации и использования финансирования. Напомним, что игры стран БРИКС пройдут в Казани в июне 2024 года, перед Олимпиадой в Париже. В соревнованиях примут участие более 50 стран.

Комитет включает глав и представителей министерств, вузов, муниципальных районов и других организаций.

Ранее, в ДУМ РТ граждане пожаловались на имамов-мошенников.