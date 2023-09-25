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Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Фотро: открытые источники

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В России проанализировали записи ЗАГС за 120 лет и обнаружили самые популярные имена для девочек и мальчиков, которые родители давали чадам в течение этого времени, пишет "Газета.ру".

В РФ девочек чаще всего называют Анна, Александра, Татьяна, Елена, Екатерина, Ольга и Мария преобладали безусловно. Мальчишек в основном называли Алексеями, Александрами, Михаилами, Владимирами, Дмитриями, Иванами и Николаями.

В последние годы популяризируются и довольно экстравагантные имена. Такие как Есения, Эмилия, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия, Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав и Савва.

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