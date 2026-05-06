Семикилометровая пробка на выезде из Челнов к Казани

В Набережных Челнах на трассе в направлении Казани образовалась семикилометровая пробка. По информации очевидцев, затор возник из-за дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей.

Пробка начинается за постом Тула-1 и тянется до магазина «Эссен» на Казанском проспекте. Затруднен также выезд на трассу с проспекта Мусы Джалиля.

В настоящее время движение затруднено в обоих направлениях. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты или ожидать разъезда пробки.