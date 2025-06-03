Руководитель фирмы в Татарстане обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следствие установило, что с 2019 по 2022 год обвиняемый предоставлял налоговым органам ложные сведения о взаимоотношениях с фиктивными контрагентами, в результате чего уклонился от уплаты НДС и страховых взносов на сумму более 56 миллионов рублей. Кроме того, в период с 2019 по 2021 год по распоряжению руководства компании с расчетных счетов предприятия незаконно перечислили 104 миллиона рублей фиктивным контрагентам. Для легализации этих средств обвиняемый перевёл свыше 91 миллиона рублей на свои счета, оформляя их как займы и расходы на хозяйственные нужды.

Эта противоправная схема была выявлена благодаря совместной работе следствия, оперативных служб УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.