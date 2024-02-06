Пожилой болельщик скончался после хоккейного матча в Казани

По окончании хоккейного матча в Казани умер пожилой болельщик. Игра проходила в «Татнефть Арене».

В пресс-службе минздрава РТ сообщили, что хоккейному болельщику стало плохо на парковке спортивного комплекса. После ухудшения состояния ему вызвали бригаду скорой помощи, но мужчина скончался на месте, не дождавшись спасателей. Сообщается, что вероятной причиной смерти является сердечный приступ.

Вчера в 19:00 в Казани начался матч между казанским «Ак Барсом» и «Сибирью».

Напомним, что 6 февраля не стало заслуженного работника культуры РТ, режиссера столичных Сабантуев Радифа Яваева.