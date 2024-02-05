Кателевский: «Ак Барс соскучился по домашней арене»

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал ожидания от предстоящего матча с «Сибирью».

Кателевский получает всё больше игрового времени на льду. Спортсмен назвал большой ответственностью - выход на лед в меньшинстве команды. Для более успешной игры нужно меньше допускать удалений, подчеркнул хоккеист.

Кателевский также заявил, что казанская команда соскучилась по домашним стенам «Татнефть Арены». И «Ак Барс» поставил цель обрадовать фанатов игрой.

Сегодня в 19:00 в Казани состоится матч между «Ак Барсом» и «Сибирью».