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В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев

В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев

avtonomiya.tatar

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6 февраля скончался заслуженный работник культуры РТ Радиф Яваев. Его тело было найдено сегодня в два часа ночи. Передает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на данные председателя татарской национально-культурной автономии Москвы Фарита Фарисова.

При обнаружении тела Яваева у железнодорожного переезда, признаков насилия не было зафиксировано. Пропал он еще 3 февраля и его поисками занимались, в том числе волонтеры «ЛизаАлерт». Но окончательную версию будут выяснять криминалисты, которые будут работать над делом.

Радиф Яваев был выдающимся художником и создателем народного ансамбля «Ильдан», единственного татарского танцевального коллектива в Москве. Кроме того, в столице России он был режиссером всех сабантуев. Его часто приглашали в Латинскую Америку. Это большая утрата для московских татар, подчеркнул Фарисов.

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