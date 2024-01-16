Почти 90 млрд рублей оставили туристы Татарстана в 2023 году

Согласно прогнозу главы госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова оборот туристической отрасли в Татарстане за 2023 год превысит 88 млрд рублей.

Иванов отметил, что за 2023 год Татарстан может установить рекорд по туристическому потоку и превысить отметку в 4 млн туристов. И регион на ежегодной основе принимает столько же туристов, сколько в нем проживает, подчеркнул чиновник.

Стоит отметить, что количество туристов в Татарстане ежегодно растет. Так, например в 2021 году республику посетило – 3,3 млн человек, а в 2022 году на 6 млн больше.

Напомним, что туристы в Казани потратили почти миллиард рублей за прошедшие новогодние праздники. Кроме того, столица региона попала в топ-3 города России для новогодних путешествий.