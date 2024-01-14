Казань оказалась в тройке городов лидеров для новогодних путешествий

Во время новогодних каникул Казань привлекала большое количество туристов, занимая третье место в списке самых популярных городов для путешествий в России. Об этом сообщает российский сайт бронирования отелей и квартир.

Однако после завершения праздничных дней, позиция Казани резко ухудшилась, и город опустился на девятое место в рейтинге.

В январе лидерство заняла Москва, на которую приходится 16% всех бронирований после праздников. За ней следует Сочи с 14% бронирований. В список городов, опередивших Казань после праздников, также вошли Ялта, Краснодар, Геленджик, Красная Поляна и Анапа.