Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Казань оказалась в тройке городов лидеров для новогодних путешествий

Подписаться в Telegram

Во время новогодних каникул Казань привлекала большое количество туристов, занимая третье место в списке самых популярных городов для путешествий в России. Об этом сообщает российский сайт бронирования отелей и квартир.

Однако после завершения праздничных дней, позиция Казани резко ухудшилась, и город опустился на девятое место в рейтинге.

В январе лидерство заняла Москва, на которую приходится 16% всех бронирований после праздников. За ней следует Сочи с 14% бронирований. В список городов, опередивших Казань после праздников, также вошли Ялта, Краснодар, Геленджик, Красная Поляна и Анапа.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани умер бывший директор муниципального дорожного предприятия

стоимость травли тараканов

Новости Татарстана

день назад

Вероника Степанова отказалась бежать спринт на этапе Кубка России в Казани

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

перевезти пианино в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Новости Татарстана

день назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»
Лонгриды
3 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях

Новости Татарстана

2 часа назад

Голкипер Акмурзин может вернуться в казанский «Рубин»

Новости Татарстана

2 часа назад

Казань оказалась в тройке городов лидеров для новогодних путешествий
«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Лонгриды
6 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за 2023 год было отстранено 13 арбитражных управляющих

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

Новости Татарстана

8 часов назад

Более 70 млн рублей уйдёт на содержание дорог в Авиастроительном районе Казани 
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый