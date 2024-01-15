Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Гости Казани потратили почти миллиард рублей за новогодние праздники

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За период новогодних праздников туристы, посетившие Казань, потратили более 916 млн рублей по безналичной оплате. Данные об этом приводит директор по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

Стоит отметить, что Казань оказалась в тройке городов лидеров для новогодних путешествий.

За период новогодних каникул город посетили 169 тысяч гостей.
Загрузка гостиниц в среднем составила 77%, достигнув своего пика 3-5 января. Больше половины туристов приехали из других регионов страны, а 41% из районов Татарстана.

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