Новости Татарстана

Нижнекамский пенсионер потерял 1,2 млн рублей мошенникам

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В Нижнекамске пенсионер стал жертвой организованного мошенничества и потерял более 1,2 млн рублей. Об этом сообщило МВД по Татарстану.

Схема афёры была многоэтапной. Сначала мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила о якобы недостающих двух годах стажа и положенной прибавке в 2 000 рублей, попросив собрать документы.

Вскоре последовал второй звонок от мужчины, назвавшегося юристом. Он заявил, что первая звонившая — мошенница, а сбережения пенсионера в опасности. Для их сохранения требовалось снять деньги со счёта и провести «декларирование через доверенное лицо».

Пенсионер выполнил указания афериста и оформил в банке заявку на снятие наличных. Несмотря на предупреждение сотрудников кредитного учреждения, он настоял на своём, объяснив, что средства нужны для раздела между детьми. На следующий день он получил 1 272 500 рублей и передал их незнакомцу в парке по условленному кодовому слову.

Мошенники обещали вернуть деньги через несколько дней, но обещание не выполнили. Обратившись в банк, пенсионер узнал о совершённом против него преступлении. По факту возбуждено уголовное дело.

