Новости Татарстана

Нижнекамск лидирует по числу незаконных перепланировок

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Жилинспекция Татарстана выявила 11 фактов самовольного изменения планировки жилых и нежилых помещений в регионе. Большинство нарушений — 6 случаев — зафиксировано в Нижнекамске, по 3 и 2 нарушения выявлены в Казани и Заинске соответственно.

В Казани незаконные перепланировки обнаружены в квартирах на улицах Закиева (дом 5) и Дубравной (дом 43а), а также в нежилом помещении на улице Ломжинской (дом 3). В Заинске нарушения выявлены в домах по улицам Никифорова и Гагарина.

В Нижнекамске самовольные работы проводились в четырех жилых домах: на улице 50 лет Октября (дом 6б), Тихой Аллее (дом 48), Корабельной (дом 27) и проспекте Строителей (дом 32). Собственники демонтировали стены, объединяли санузлы, изменяли площадь комнат.

Владелец двух нежилых помещений в доме 13в по проспекту Шинников в Нижнекамске демонтировал витражи и возвел новые стены. Ему назначен штраф в размере 8 тысяч рублей. Остальные нарушители должны выплатить по 2 тысячи рублей каждый.

Материалы по всем фактам направлены в исполнительные комитеты муниципалитетов для принятия необходимых мер.

