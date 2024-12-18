На трассе М-7 в Татарстане легковушку зажало грузовиками, один человек погиб

В Татарстане произошла жуткая авария, ставшая настоящим испытанием для участников дорожного движения.

Легковой автомобиль оказался в ловушке между двумя массивными грузовиками, что создало весьма драматичную картину на дороге.

Водитель«Мерседес Актрос» с 39-летним стажем выбрал слишком высокую скорость в слишком плохих условиях Этот промах обернулся тяжелыми последствиями: 22-летний уроженец Киргизии, находившийся за рулем легковушки, получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован, сообщает КП Казань.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в пятерку лучших направлений для одиночных путешествий

Также сообщалось, что Специалисту «Главтатдортранса» из Челнов дали взятку в виде путевки в санаторий