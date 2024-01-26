Новости Татарстана
· Артем Акчурин

На ремонт учебных заведений в Татарстане потратят более 1 млрд рублей

Подписаться в Telegram

В 2024 году в Татарстане планируется обновление 19 зданий учебных заведений, включая школы, колледжи и техникумы. Общая сумма расходов на ремонт составит около 1,2 млрд рублей. Соответствующие тендеры были опубликованы на портале госзакупок, сообщает «БИЗНЕС Online».

По требованиям ГБУ «Главстрой РТ» запланирован капитальный ремонт семи объектов в Дрожжановском, Нижнекамском, Нурлатском, Апастовском, Агрызском и Елабужском районах, общей стоимостью в 620 млн рублей. Самыми дорогостоящими работами станут работы в Педагогическом колледже Нижнекамска (271,3 млн рублей).

В рамках второго тендера будет проведен ремонт в 12 школах, расположенных в Верхнеуслонском, Актанышском, Апастовском, Нижнекамском, Альметьевском, Мензелинском и Лениногорском районах. На ремонт лицея-интерната No84 в Набережных Челнах будет выделено почти половину от начальной цены - 260,3 млн рублей.

Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года, а финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Напомним, 2,69 млрд рублей составила выручка учреждений культуры Татарстана за год.

Ранее, стало известно, что жителей региона не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Полезное

час назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

специалисты тараканам специалист

Новости Татарстана

день назад

В Казани началось строительство высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

сколько стоит установка ванны в Екатеринбурге

Новости Татарстана

16 часов назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Лонгриды

день назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Новости Татарстана

16 часов назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей
Лонгриды
день назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

38 минут назад

На ремонт учебных заведений в Татарстане потратят более 1 млрд рублей

Полезное

час назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Татарстана

58 минут назад

Казанский «Рубин» на 4,5 года подписал австрийского нападающего

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане на ремонт дорог потратят более 54 млрд рублей
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
6 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане из-за смерти рабочего прокуратура проводит проверку

Новости Татарстана

16 часов назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Новости Татарстана

16 часов назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой