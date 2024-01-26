На ремонт учебных заведений в Татарстане потратят более 1 млрд рублей

В 2024 году в Татарстане планируется обновление 19 зданий учебных заведений, включая школы, колледжи и техникумы. Общая сумма расходов на ремонт составит около 1,2 млрд рублей. Соответствующие тендеры были опубликованы на портале госзакупок, сообщает «БИЗНЕС Online».

По требованиям ГБУ «Главстрой РТ» запланирован капитальный ремонт семи объектов в Дрожжановском, Нижнекамском, Нурлатском, Апастовском, Агрызском и Елабужском районах, общей стоимостью в 620 млн рублей. Самыми дорогостоящими работами станут работы в Педагогическом колледже Нижнекамска (271,3 млн рублей).

В рамках второго тендера будет проведен ремонт в 12 школах, расположенных в Верхнеуслонском, Актанышском, Апастовском, Нижнекамском, Альметьевском, Мензелинском и Лениногорском районах. На ремонт лицея-интерната No84 в Набережных Челнах будет выделено почти половину от начальной цены - 260,3 млн рублей.

Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года, а финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Напомним, 2,69 млрд рублей составила выручка учреждений культуры Татарстана за год.

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