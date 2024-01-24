2,69 млрд рублей составила выручка учреждений культуры Татарстана за год

В 2023 году выручка объектов культуры РТ составила 2,69 млрд рублей, что на 1,4 млрд больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщила министр культуры региона Ирада Аюпова.

Она также отметила, что за год муниципальные организации выручили на 800 млн рублей или на 42% больше, чем в 2022 году.

Напомним, что в 2022 году республиканские объекты культуры суммарно заработали почти 1,3 млрд рублей.

Ранее, в трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих.