Жителей не устраивают высокие цены на курорте «Свияжские холмы»

Жителей Татарстана не удовлетворяют высокие цены в «Свияжских холмах». Курорт расположен в 35 километрах от Казани.

Русина Семенко в своем блоге сообщила, что за выходные на катание на сноубордах у нее ушло 10 тысяч рублей за две персоны. Блогерша сравнила такой отдых с французским курортом, который находится в Альпах в центре Тарантезской долины.

Одна из подписчиц ее телеграмм-канала заявила, что если бы все клиенты курорта разворачивались и уезжали, увидев сцены на услуги, то их бы давно изменили.

В «Свияжских холмах» есть 15 ресторанов и кафе, 5 гостиниц и более 110 домиков-шале, куда вмещается до 1500 гостей.