На обновление четырех больниц в Казани направят почти 662 млн рублей

В столице РТ было направлено порядка 662 млн рублей для проведения капитального ремонта 4-х медучреждений. Работы пройдут в лечебном корпусе №2 Госпиталя ветеранов войн, стационарах городской больницы №2 и №16, а также в стационарных блоках Межрегионального клинико-диагностического центра.

В рамках проведения работ предусматривается обновление медоборудования, покупка новой мебели и инвентаря, благоустройство территории около медучреждений. Согласно плану, работы должно будут завершить к 1 декабря 2024 года.

Напомним, что на проведение ремонта в республиканских учебных заведениях выделят больше 1 млрд рублей.

Ранее, по окончании хоккейного матча в Казани умер пожилой болельщик. Игра проходила в «Татнефть Арене».