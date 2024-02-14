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· Артем Акчурин

Метеоролог КФУ рассказал, когда в Татарстане ожидается потепление

Метеоролог КФУ рассказал, когда в Татарстане ожидается потепление

РБК

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В ближайшие дни в Республике Татарстан ожидается наступление морозов до -27 градусов по Цельсию. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, Юрий Переведенцев, подчеркнул, что в скором времени на территории региона наступит потепление.

Причиной резкого понижения температуры стало антициклонное воздействие, что приводит к арктическому вторжению. Наиболее холодные дни ожидаются в конце недели - в пятницу и субботу.

Однако затем в Татарстане ожидается приход атлантического циклона, который принесет тепло и снегопады. По оценкам метеоролога, спустя четыре дня начнется повышение температуры.

Ранее, сообщалось, что циклон из Беларуси принесет в Татарстан снегопады.

Напомним, что Казань заняла второе место среди лидеров самых снежных городов страны.

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