Казань заняла второе место среди самых снежных городов России

Казань заняла второе место среди лидеров самых снежных городов страны. По данным на 8 февраля, в столице РТ высота снежного покрова составляла 92 см.

Стоит отметить, что среди пятерки лидеров оказались города Поволжья.

Рейтинг возглавил Саранск, с высотой покрова - 96 см. Третью позицию заняли Ульяновск и Нижний Новгород. Пятерку лидеров замкнула Самара. Данные приводит Gismeteo.

Ранее, мэр Казани, порекомендовал горожанам выходить на уборку снега, так как управляющие компании не справляются с задачей.