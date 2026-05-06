Майские Аквариды можно наблюдать в Татарстане до конца мая

Метеорный поток Майские Аквариды будет активен в небе над Татарстаном до 28 мая. Пик активности ожидается в первые дни мая, однако 6 мая наблюдения могут быть затруднены из-за яркой Луны. Об этом рассказал профессор астрономии Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

Радиант потока находится в созвездии Водолея, которое поднимается высоко над горизонтом только в ранние утренние часы. Астроном рекомендует начинать наблюдения с 23:00, однако максимальная активность метеоров приходится на предрассветное время.

Метеоры этого потока отличаются высокой скоростью — до 66 км/с. Они глубоко проникают в атмосферу Земли, оставляя длинные белые светящиеся следы. В период максимальной активности можно увидеть 30–40 метеоров в час.

Майские Аквариды и поток Ориониды порождены кометой Галлея. Последний раз комета наблюдалась в 1986 году, следующее её появление ожидается в 2061 году. Для наблюдения метеорного потока рекомендуется использовать невооруженный глаз и выбрать место вдали от городского освещения.