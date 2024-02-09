Казанских студентов не пускают на встречу с Екатериной Мизулиной
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В Казанском федеральном университете образовались огромные очереди на встречу с Екатериной Мизулиной. «БИЗНЕС Online» сообщил, что из-за переполненности для некоторых студентов был закрыт вход в здание концертного здания КФУ.
Очереди образовались, как у входа, так и на этажах здания КСК «УНИКС». На входе были установлены металлодетекторы, некоторых из студентов досматривали. На месте проведения мероприятия были замечены сотрудники правоохранительных органов.
Автор фото: t.me/kazancity
Было принято решение закрыть вход в здание КСК «УНИКС» из-за слишком большого потока людей. Свободные места на встречу с главой Лиги безопасного интернета закончились еще за 30 минут до начала мероприятия.
Напомним, Екатерина Мизулина приехала в Казань для встречи со студентами и школьниками. Позднее,
в сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани.