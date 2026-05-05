Новости Татарстана

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В Бугульме произошел несчастный случай со смертельным исходом. Во время демонтажных работ на электрической подстанции, обслуживаемой «Сетевой компанией», электромонтажник получил удар высоким напряжением. Его коллега также получил травму при этом происшествии.

По предварительным данным, работник нарушил технику безопасности и не отключил высоковольтное оборудование перед началом работ. Прокуратура Татарстана инициирует проверку компании на соответствие требованиям охраны труда.

Этот случай добавляется к статистике производственного травматизма в республике. За последние три месяца зафиксировано 63 несчастных случая на предприятиях, из них 27 закончились летально. Наиболее опасными остаются сектора обрабатывающего производства и строительства.

