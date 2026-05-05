Новости Татарстана

Экс-прокурор Нижнекамска назначена замруководителя исполкома

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

Ольга Купова, ранее занимавшая должность городского прокурора, получила назначение на пост заместителя руководителя исполкома Нижнекамска по гражданской обороне. Информация поступила от источников издания Chelny-biz.ru, официальное подтверждение пока отсутствует.

Купова возглавляла прокуратуру города с 2018 по октябрь 2023 года, когда истек пятилетний срок её полномочий. За время работы она прошла путь от помощника прокурора до заместителя руководителя ведомства.

В 2024 году в прокуратуре произошли значительные кадровые изменения. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника местного отделения по надзору за процессуальной деятельностью. Дело было инициировано после рассмотрения на коллегии прокуратуры Татарстана. По итогам судебного разбирательства, начавшегося в июле 2024 года, подсудимый получил восьмилетний срок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

12 часов назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

дезинсекция общепита

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гид по Казани

3 дня назад

Планируем свадьбу заранее: лучшие предложения сезона 2026

кабинет в аренду в салоне в Самаре

Не у нас

18 часов назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Не у нас

17 часов назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Кулинария

22 часа назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
22 часа назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

33 минуты назад

Казань увеличит финансирование антитеррористической программы

Польза

час назад

Сел за руль и вспомнил о правах слишком поздно: инспектор ГИБДД раскрыл, можно ли не разворачиваться

Гороскопы

2 часа назад

Романтика и испытания переплетутся: каким знакам июнь принесет любовь и судьбоносные встречи

Новости Казани

3 часа назад

КазаньФорум впервые проведет ИТ-зону и международный хакатон
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Гороскопы

3 часа назад

Для них не существует точки в отношениях: какие мужчины знаков продолжают тревожить бывших

Новости Татарстана

4 часа назад

Майские Аквариды можно наблюдать в Татарстане до конца мая

Гороскопы

4 часа назад

Крупные деньги появятся там, где не ждали: астролог выделила 3 знака с шансом на финансовый прорыв
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте