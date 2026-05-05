Экс-прокурор Нижнекамска назначена замруководителя исполкома

Ольга Купова, ранее занимавшая должность городского прокурора, получила назначение на пост заместителя руководителя исполкома Нижнекамска по гражданской обороне. Информация поступила от источников издания Chelny-biz.ru, официальное подтверждение пока отсутствует.

Купова возглавляла прокуратуру города с 2018 по октябрь 2023 года, когда истек пятилетний срок её полномочий. За время работы она прошла путь от помощника прокурора до заместителя руководителя ведомства.

В 2024 году в прокуратуре произошли значительные кадровые изменения. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника местного отделения по надзору за процессуальной деятельностью. Дело было инициировано после рассмотрения на коллегии прокуратуры Татарстана. По итогам судебного разбирательства, начавшегося в июле 2024 года, подсудимый получил восьмилетний срок.