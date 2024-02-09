Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Екатерина Мизулина возмутилась, что в столице Татарстана такие низкие стипендии у студентов. Она подчеркнула, что в Казани стоимость жизни такая же, как и в Москве. Сообщает «БИЗНЕС Online».

Глава Лиги безопасного интернета заявила, что ее беспокоит ситуация с размерами студенческих стипендий в Казани. Ребята получают по 2 тысячи рублей и есть регионы, где эта цифра немного выше, подчеркнула она.

«Ну какие 2 тысячи рублей в Казани? У вас цены, как в Москве!», — заявила Екатерина Мизулина, в ходе встречи со студентами.

Главу Лиги безопасности интернета, также тревожит ситуация со студенческими общежитиями. По ее словам, во многих городах России студенты живут в неблагоприятных условиях. Но как дела с этим в Казани, она не знает.

Ранее, студентов Казани перестали впускать на встречу с Екатериной Мизулиной, из-за ограниченного количества свободных мест в концертном зале.

Напомним, что Мизулина приехала в Казань, чтобы встретится со школьниками и студентами. Мероприятия с ее участием пройдут 9-10 февраля.