ДТП в Челнах: двое пострадавших доставлены в больницу
В Набережных Челнах произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным городской автоинспекции, авария случилась напротив дома 96А по проспекту Мусы Джалиля.
Водитель скутера MORUN, 23 года, двигаясь по дороге-дублеру в сторону Набережной Тукая, проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Honda Civic. За рулём легковушки находился 21-летний водитель.
В результате столкновения оба участника получили травмы. Водителя скутера доставили в реанимационное отделение БСМП, его 31-летнюю пассажирку — в отделение травматологии.
По информации автоинспекции, водитель скутера не использовал защитный шлем во время движения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец