ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

На 815-м километре федеральной автодороги «Волга» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. Инцидент случился в Татарстане при столкновении «Лады» и «КамАЗа», движущихся в противоположных направлениях.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля 1955 года рождения выехал на встречную полосу движения, что привело к столкновению с грузовиком. В результате аварии водитель и пассажирка «Лады» получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции РТ прибыли на место ДТП и начали проверку обстоятельств происшествия. Специалисты выясняют все детали случившегося и причины нарушения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напомнила участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности и требований дорожного кодекса.