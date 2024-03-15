Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Долги старых владельцев может переходить на новых при покупке квартиры

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Депутат Государственной Думы от Татарстана, Марат Нуриев, выдвинул новое предложение о передаче долгов при продаже квартиры новым владельцам. В законопроект уже вносят поправки, которые предусматривают включение данного механизма в Жилищный кодекс России.

По мнению чиновника, обязательства предыдущего собственника не должны быть проигнорированы. Он утверждает, что задолженность по текущему ремонту должна автоматически переходить на нового владельца, как это происходит с долгами за капитальный ремонт дома. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».


Бывший руководитель УК «Уютный дом» подчеркнул, что важно, чтобы долги за проведенные работы переходили на нового владельца в соответствии с законодательством. Он утверждает, что этот механизм позволит повысить прозрачность финансовых отношений и способствует более эффективному управлению жилыми помещениями.

Марат Нуриев также отметил, что средства на текущий ремонт будут собираться из графы «содержание жилищного фонда» и что добавление новой строки в счет-фактуре поможет лучше отслеживать перечисленные средства и их целевое использование.

Напомним, что 15 марта стартовали выборы президента РФ. Татарстанцы активно участвуют в конкурсе «Всей семьёй на выборы».

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