В Казани стартовали выборы президента РФ

В Казани открыты избирательные участки с рабочим временем с 8.00 до 20.00, с 15 по 17 марта.

Город подготовил 466 избирательных пунктов, включая 31 пункт в местах временного пребывания граждан. Также в 19 местах будут задействованы автоматические комплексы обработки бюллетеней.

На всей территории России открыто более 94 тысяч участков, а за пределами страны граждане могут принять участие в голосовании на 295 пунктах в 144 странах.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики активно участвовать в выборах президента России.