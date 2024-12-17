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Для некоторых отраслей Татарстана продлят льготы по упрощенной схеме

В Татарстане предпринимаются важные шаги для по...

Даниил Мурзов

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В Татарстане предпринимаются важные шаги для поддержки местного бизнеса: власти решили продлить льготную налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения ещё на один год.

Разработанный Министерством экономики республики законопроект предлагает сохранить налоговую ставку на уровне 5% для предпринимателей, которые выбирают в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы. Однако воспользоваться этой льготой смогут только те бизнесмены, чьи доходы на 70% и более формируются от определённых видов деятельности.

Это решение призвано поддержать малый и средний бизнес в регионе, что, в свою очередь, поможет сохранить рабочие места и активизировать экономическое развитие Татарстана, сообщает КП Казань.

Ранее сообщалось, что Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Также сообщалось, что В Челнах прокурор требует изъять квартиру у экс-сотрудника одной инспекции

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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