Для некоторых отраслей Татарстана продлят льготы по упрощенной схеме

В Татарстане предпринимаются важные шаги для поддержки местного бизнеса: власти решили продлить льготную налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения ещё на один год.

Разработанный Министерством экономики республики законопроект предлагает сохранить налоговую ставку на уровне 5% для предпринимателей, которые выбирают в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы. Однако воспользоваться этой льготой смогут только те бизнесмены, чьи доходы на 70% и более формируются от определённых видов деятельности.

Это решение призвано поддержать малый и средний бизнес в регионе, что, в свою очередь, поможет сохранить рабочие места и активизировать экономическое развитие Татарстана, сообщает КП Казань.

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