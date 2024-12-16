В Челнах прокурор требует изъять квартиру у экс-сотрудника одной инспекции

В Челнах прокурор через суд просит отдать государству недвижимость экс-заместителя руководителя Инспекции госстройнадзора. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.

По результатам проверки, бывший замруководителя Северо-Восточного тероргана по надзору за строительством и реконструкций объектов капстроительства Инспекции госстройнадзора Татарстана купил квартиру в Челны площадью 30,9 квадратных метров на не подтвержденные доходы.

Местный прокурор просит отдать имущество государству. Иск уже направлен в суд.

Ранее мы писали о том, что в чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео.

Как говорят школьники, директор школы обо всем знает, но она лишь попросила преподавателя успокоиться. Свидетели в соцсетях рассказали, что напряженные отношения между ними были еще до случившегося.