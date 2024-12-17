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Что сегодня ожидать от погоды жителям Татарстана

В Татарстане предсказывается суровая погода, ко...

Алиса Петрова

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В Татарстане предсказывается суровая погода, когда метель и снегопад могут создать настоящие зимние испытания для жителей.

Сегодня регион окажется под влиянием северо-западного циклона, что приведёт к облачному небу и переменчивым условиям. Гидрометцентр РТ сообщает, что снег будет идти с переменной интенсивностью, особенно в Казани и близлежащих районах, где возможны настоящие метели.

Ветер южного и юго-западного направления будет разгуляться до 11 метров в секунду, а порывы могут достигать 15 метров в секунду (в Казани — до 14 м/с). Снег будет скапливаться на дорогах, создавая снежные заносы и неустойчивые условия для водителей.

Температура в течение дня колеблется от нуля до минус пяти градусов, а в столице республики ожидаются более низкие значения — от -1 до -3 градусов, сообщает Татар-Информ.

Ранее сообщалось, что Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Также сообщалось, что Специалисты подготовили Иннополис к новогодним праздникам

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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