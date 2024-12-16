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Специалисты подготовили Иннополис к новогодним праздникам

Об этом рассказали эксперты Авито Авто в Казани

Предоставлено изданию

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Стало известно, что в списке техники, которая стала доступна для онлайн-заказа, появились экскаваторы-погрузчики. Об этом рассказали эксперты Авито Авто в Казани.

«Арендой спецтехники на нашей платформе ежедневно интересуются более 180 тысяч пользователей по всей стране, а предложения поступают от 80 тысяч поставщиков... Добавление экскаваторов-погрузчиков в список доступных для аренды категорий спецтехники – это своевременный ответ на растущие потребности наших пользователей», – рассказал Загит Кутузманов, руководитель бизнес-направления «Аренда Спецтехники» в Авито.

В рамках встречи в Иннополисе, где было объявлено об обновление сервиса, портал организовал работы по облагораживанию аллеи перед Новым годом. Специалисты провели работы по монтажу иллюминации на деревьях, установили световые конструкции т.д..

«Авито Спецтехника создала праздничную атмосферу для жителей города, продемонстрировав возможности своего сервиса. Этот проект показывает важность цифровых технологий в улучшении доступности услуг», – сообщил Дмитрий Вандюков, мэр Иннополиса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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