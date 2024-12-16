Специалисты подготовили Иннополис к новогодним праздникам

Стало известно, что в списке техники, которая стала доступна для онлайн-заказа, появились экскаваторы-погрузчики. Об этом рассказали эксперты Авито Авто в Казани.

«Арендой спецтехники на нашей платформе ежедневно интересуются более 180 тысяч пользователей по всей стране, а предложения поступают от 80 тысяч поставщиков... Добавление экскаваторов-погрузчиков в список доступных для аренды категорий спецтехники – это своевременный ответ на растущие потребности наших пользователей», – рассказал Загит Кутузманов, руководитель бизнес-направления «Аренда Спецтехники» в Авито.

В рамках встречи в Иннополисе, где было объявлено об обновление сервиса, портал организовал работы по облагораживанию аллеи перед Новым годом. Специалисты провели работы по монтажу иллюминации на деревьях, установили световые конструкции т.д..