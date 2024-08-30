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Алина Загитова рассказала, что пела под фонограмму в своем ледовом шоу

Фигуристка Алина Загитова признала, что во врем...

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Фигуристка Алина Загитова признала, что во время своего ледового шоу «Хранители времени» пела под записанный фонограмму. Олимпийская чемпионка представила гимн мероприятия, прошедшего 29 августа в столице Татарстана.

«Разумеется, я не пела вживую. У меня сильно охрип голос, потому что репетиции проходят в холодных условиях. Хочу вас заверить, что на стадионах артисты-профессионалы не исполняют песни вживую», - поделилась Загитова с журналистами после своего выступления.

Когда ее спросили, будет ли она еще выступать с пением, олимпийская чемпионка ответила, что не хочет строить планы на будущее.

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