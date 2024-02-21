Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости

yamal-media.ru

Подписаться в Telegram

Актер сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев, сыгравший Марата заявил, что ему из-за большого внимания со стороны поклонников тяжело находиться в родном городе Нурлат. Делится актер на шоу «Кино в деталях».

Минекаев говорит, что в Нурлате к нему приковано больше внимания поклонников, чем в Москве. Из-за чего актеру было тяжело проводить там время. Он вспомнил случай, когда во время того, как он парился в бане с родственниками, к ним ворвался 40-летний мужчина и попросил совместную фотографию. В свою очередь Рузиль попросил его подождать час, чтобы он смог хотя бы одеться. Минекаев до сих пор с негативом вспоминает эту ситуацию.

Напомним, что уже этой весной состоится премьера сериала о казанских группировках на федеральном ТВ.

Ранее, Минекаев рассказал, почему ему был неприятен поцелуй с Айгуль, которую сыграла Анна Пересильд.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности

служба по избавлению от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

стоимость каркасного дома за квадратный метр в Красноярске

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане снова сильные морозы до -29 градусов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

12 часов назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Татарстана

день назад

Ключи от нового дома вручили раненному бойцу СВО из Татарстана

Новости Татарстана

10 часов назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Лонгриды
час назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

час назад

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности

Новости Казани

час назад

Ваня Дмитриенко и DJ Smash исполнят гимн «Игр будущего» в Казани

Новости Казани

2 часа назад

На производство Ту-214 направят 92 млрд рублей за два года
«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете
Лонгриды
2 дня назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

3 часа назад

Путин поблагодарил президента Республики Сербской за поддержание отношений с Россией

Новости Татарстана

3 часа назад

Министр образования ОАЭ и глава Татарстана обсудили «Игры будущего»

Новости Казани

3 часа назад

Путин в Казани проводит встречу с президентом Республики Сербской
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
8 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить