Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости

Актер сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев, сыгравший Марата заявил, что ему из-за большого внимания со стороны поклонников тяжело находиться в родном городе Нурлат. Делится актер на шоу «Кино в деталях».

Минекаев говорит, что в Нурлате к нему приковано больше внимания поклонников, чем в Москве. Из-за чего актеру было тяжело проводить там время. Он вспомнил случай, когда во время того, как он парился в бане с родственниками, к ним ворвался 40-летний мужчина и попросил совместную фотографию. В свою очередь Рузиль попросил его подождать час, чтобы он смог хотя бы одеться. Минекаев до сих пор с негативом вспоминает эту ситуацию.

Напомним, что уже этой весной состоится премьера сериала о казанских группировках на федеральном ТВ.

Ранее, Минекаев рассказал, почему ему был неприятен поцелуй с Айгуль, которую сыграла Анна Пересильд.