Звезда «Слова пацана» рассказал, почему ему был неприятен поцелуй с Айгуль

Рузиль Минекаев поделился своими впечатлениями от сцены поцелуя с Айгуль в сериале «Слово пацана». Юный актер сыграл роль «Марата», который был братом «Адидаса». Рузиль поделился, что сцена с поцелуем для него была дискомфортной и это принесло для него ряд неудобств. В сюжете его персонаж начал отношения с героиней по имени Айгуль, исполненной 14-летней актрисой Анной Пересильд. Об этом сообщает ИА Stavropol.Media, ссылаясь на sport24.ru (18+).



Минекаев признал, что не был осведомлен о том, что поцелуй для Анны был ее первым в жизни, что вызвало некоторое недоумение у актера. Сцена была снята быстро — с третьей попытки.





Актер подчеркнул, что поцелуй с незнакомым человеком всегда вызывает дискомфорт, и не является приятной частью актерской работы.Сериал режиссераснят на тему казанских группировок конца 80-х годов. Они были распространены по всему городу и делили между собой улицы, создавая множество конфликтных и опасных ситуаций.Напомним, что на одном из интервью режиссер нашумевшего сериала рассказал о продолжении сериала. Он сообщил, что обсуждать продолжение команда начнет, как минимум через год, а на данный момент они взяли перерыв.