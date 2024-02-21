Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» можно смело назвать самым обсуждаемым проектом 2023 года. Ровно два месяца назад, 21 декабря, вышла финальная, восьмая серия, кинопроекта. С тех пор разговоры о сериале не прекращаются. Съемки продолжения пока только обсуждаются и не факт, что второй сезон, если он все же будет, появится на экранах в ближайшее время. Впрочем, для фанатов «Слово пацана» есть и приятные новости. Сериал все же покажут по федеральному каналу. Поговаривают, что это произойдет уже весной. Редакция PROKAZAN собрала наиболее интересные факты о сериале за последние два месяца.

Книги Гареева по 16 тысяч, куртка Адидаса за миллион

Сериал «Слово пацана» прославился еще до выхода на экраны. Вокруг тематики и сюжета шли серьезные споры. Его даже требовали запретить и не показывать. Самым ярым противником выхода киноленты стала омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.

Волынец объяснила это тем, что фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — «казанского феномена» и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. Однако, Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале.

Автор фото: PROKAZAN

Помимо Волынец против картины выступил и сам глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Такие фильмы романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок», — считает глава РТ.

Впрочем, призывы к запрету никак не повлияли на народную любовь. После выхода сериала появился спрос на все, что только с ним могло быть связано. Книги «Слово пацана» разлетались, как горячие пирожки. В результате еще в начале декабря в Татарстане купить экземпляр оригинала произведения Роберта Гареева стало не возможно. Цены в маркетплейсах и онлайн-магазинах просто поражали. За экземпляр книги просили от 10 до 16 тысяч рублей. При том, что на момент старта сериала цена была раз так в 15 дешевле.

Естественно, что сериал побудил и многих деятелей в интернете попытаться заработать. Так, покапавшись в чуланах своих родителей и родителей их родителей, кто-то находил, например, куртку-олимпийку, как у Марата, которую предлагали купить за сумму от 1000 рублей до 50 тысяч рублей. А вот куртки, в которых в сериале щеголяли Турбо и Вова Адидас предлагалось купить гораздо дороже - ценник от 1 до 2 миллионов.

Были и другие фишки, например, в интернете начали продавать любопытный напиток - «Чушпанское». Думаете речь идет о популярной на новый год алкогольной шипучке? А вот и нет, это просто лимонад, правда, в стилизованной бутылке.

Фото: скриншот.

«Мы хотели снять три сезона»

За восемь серий первого сезона герои сериала полюбились зрителям. Естественно, что поклонники проекта рассчитывают на его продолжение. Пока точной информации об этом, как и о том, кто из актеров может сыграть в следующих сезонах нет.

Режиссер сериала Жоры Крыжовников на интервью рассказал о вероятных сюжетах продолжения фильма о казанских группировках. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу «Что посмотреть».

По словам режиссера, изначально планировалось снять 3 сезона. Сюжет мог бы охватить 1989, 1991 и 1993 года.

«1989, 1991 и 1993 года очень сильно отличаются друг от друга, это разные миры. Я это знаю, я это прожил», — сказал Крыжовников.

В первом сезоне сериала как раз описывают события 1989 года, где речь идет о хулиганах. В 1991 году они уже стали бандитами, которые между собой делят уже не асфальт, а деньги, разные предприятия и организации. В 1993 году всё это уже выходит на всероссийский уровень, когда казанские преступники захватили некоторые районы Москвы и Санкт-Петербурга, в результате чего воевали опять между собой.

Автор фото: PROKAZAN

Однако Крыжовников дал надежду на продолжение сериала, отметив, что сейчас команда отдыхает и авторы пока не начинали продумывать сюжет будущего сезона.

«Мы как авторы, пока не приступали, к тому, чтобы придумать второй сезон. Сейчас команда взяла паузу, чтобы пожить, успокоиться и прийти в себя. Может быть, мы возьмем другой проект, а уже потом вернемся к размышлениям о продолжении сериала», — отметил режиссер.

Но всё же, в ближайший год этого не произойдет, подытожил режиссер сериала.

Показ на ТВ сдвинули на весну из-за цензуры

Если новый сезон сериала в этом году явно не выйдет, то увидеть и заново пережить всю историю героев по федеральному ТВ, скорее всего, получится. Еще в конце 2023 года НТВ объявил, что в январе стартует показ сериала. Даже называлась дата, 22 января.

На телеканале даже стартовал анонс. Правда, в назначенное время «Слово пацана. Кровь на асфальте» в эфире не появился, а в анонсе дату заявили на слово «скоро». Дело в том, что в планах телеканала был показ сериала в полной версии и без цензуры, но встал вопрос с возрасным ограничением.

В результате все же удалось добиться согласования показа именно той версии, которую транслировали на онлайн-сервисах. Правда, точные сроки старта показа сериала по ТВ пока не разглашаются. Пока значится весьма размытая дата - весна 2024 года. При этом, в день будут показывать по одной серии и исключительно после 23.00. Осталось только дождаться, когда слово «скоро» в анонсе вновь заменят на определенную дату.