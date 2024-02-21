Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
ntv.ru
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» можно смело назвать самым обсуждаемым проектом 2023 года. Ровно два месяца назад, 21 декабря, вышла финальная, восьмая серия, кинопроекта. С тех пор разговоры о сериале не прекращаются. Съемки продолжения пока только обсуждаются и не факт, что второй сезон, если он все же будет, появится на экранах в ближайшее время. Впрочем, для фанатов «Слово пацана» есть и приятные новости. Сериал все же покажут по федеральному каналу. Поговаривают, что это произойдет уже весной. Редакция PROKAZAN собрала наиболее интересные факты о сериале за последние два месяца.
Книги Гареева по 16 тысяч, куртка Адидаса за миллион
Сериал «Слово пацана» прославился еще до выхода на экраны. Вокруг тематики и сюжета шли серьезные споры. Его даже требовали запретить и не показывать. Самым ярым противником выхода киноленты стала омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.
Волынец объяснила это тем, что фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — «казанского феномена» и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. Однако, Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале.
Автор фото: PROKAZAN
Помимо Волынец против картины выступил и сам глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Такие фильмы романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок», — считает глава РТ.
Впрочем, призывы к запрету никак не повлияли на народную любовь. После выхода сериала появился спрос на все, что только с ним могло быть связано. Книги «Слово пацана» разлетались, как горячие пирожки. В результате еще в начале декабря в Татарстане купить экземпляр оригинала произведения Роберта Гареева стало не возможно. Цены в маркетплейсах и онлайн-магазинах просто поражали. За экземпляр книги просили от 10 до 16 тысяч рублей. При том, что на момент старта сериала цена была раз так в 15 дешевле.
Естественно, что сериал побудил и многих деятелей в интернете попытаться заработать. Так, покапавшись в чуланах своих родителей и родителей их родителей, кто-то находил, например, куртку-олимпийку, как у Марата, которую предлагали купить за сумму от 1000 рублей до 50 тысяч рублей. А вот куртки, в которых в сериале щеголяли Турбо и Вова Адидас предлагалось купить гораздо дороже - ценник от 1 до 2 миллионов.
Были и другие фишки, например, в интернете начали продавать любопытный напиток - «Чушпанское». Думаете речь идет о популярной на новый год алкогольной шипучке? А вот и нет, это просто лимонад, правда, в стилизованной бутылке.
Фото: скриншот.
«Мы хотели снять три сезона»
За восемь серий первого сезона герои сериала полюбились зрителям. Естественно, что поклонники проекта рассчитывают на его продолжение. Пока точной информации об этом, как и о том, кто из актеров может сыграть в следующих сезонах нет.
Режиссер сериала Жоры Крыжовников на интервью рассказал о вероятных сюжетах продолжения фильма о казанских группировках. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу «Что посмотреть».
По словам режиссера, изначально планировалось снять 3 сезона. Сюжет мог бы охватить 1989, 1991 и 1993 года.
«1989, 1991 и 1993 года очень сильно отличаются друг от друга, это разные миры. Я это знаю, я это прожил», — сказал Крыжовников.
В первом сезоне сериала как раз описывают события 1989 года, где речь идет о хулиганах. В 1991 году они уже стали бандитами, которые между собой делят уже не асфальт, а деньги, разные предприятия и организации. В 1993 году всё это уже выходит на всероссийский уровень, когда казанские преступники захватили некоторые районы Москвы и Санкт-Петербурга, в результате чего воевали опять между собой.
Автор фото: PROKAZAN
Однако Крыжовников дал надежду на продолжение сериала, отметив, что сейчас команда отдыхает и авторы пока не начинали продумывать сюжет будущего сезона.
«Мы как авторы, пока не приступали, к тому, чтобы придумать второй сезон. Сейчас команда взяла паузу, чтобы пожить, успокоиться и прийти в себя. Может быть, мы возьмем другой проект, а уже потом вернемся к размышлениям о продолжении сериала», — отметил режиссер.
Но всё же, в ближайший год этого не произойдет, подытожил режиссер сериала.
Показ на ТВ сдвинули на весну из-за цензуры
Если новый сезон сериала в этом году явно не выйдет, то увидеть и заново пережить всю историю героев по федеральному ТВ, скорее всего, получится. Еще в конце 2023 года НТВ объявил, что в январе стартует показ сериала. Даже называлась дата, 22 января.
На телеканале даже стартовал анонс. Правда, в назначенное время «Слово пацана. Кровь на асфальте» в эфире не появился, а в анонсе дату заявили на слово «скоро». Дело в том, что в планах телеканала был показ сериала в полной версии и без цензуры, но встал вопрос с возрасным ограничением.
В результате все же удалось добиться согласования показа именно той версии, которую транслировали на онлайн-сервисах. Правда, точные сроки старта показа сериала по ТВ пока не разглашаются. Пока значится весьма размытая дата - весна 2024 года. При этом, в день будут показывать по одной серии и исключительно после 23.00. Осталось только дождаться, когда слово «скоро» в анонсе вновь заменят на определенную дату.