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Аэропорт Казани 21 января временно не принимает и не отправляет рейсы

Временно не принимает и не отправляет воздушные...

Екатерина Елисеева

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Утром, 21 января 2025 года, казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Ранее мы писали о том, что вертолетный завод в Казани ночью, 20 января оказался под угрозой атаки БПЛА.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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