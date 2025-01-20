Вертолетный завод в Казани ночью оказался под угрозой атаки БПЛА
pixabay.com
Вертолетный завод в Казани ночью оказался под угрозой атаки беспилотников.
— Около пяти утра местные жители услышали несколько взрывов, по их словам, было три или четыре;
— Примерно в 5:50 в казанском аэропорту ввели ограничения на приём и отправку рейсов, а через час такие же меры коснулись аэропорта Нижнекамска;
— Ближе к семи часам утра в Московском, Кировском районах и на Кварталах раздавались взрывы, а в Авиастроительном районе включились сирены;
— В 7:20 Министерство обороны сообщило, что один беспилотник был сбит силами ПВО, пишет Mash Iptash.
Ранее мы о том, что Минобороны Российской Федерации уточнило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец