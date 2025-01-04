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· 16+ · Анастасия Шагалеева

Вузы Казани стали одними из самых популярных у абитуриентов из Таджикистана

Казань продолжает привлекать внимание таджикист...

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Казань продолжает привлекать внимание таджикистантских абитуриентов, которые стремятся получить качественное образование в российских вузах. Как сообщает Андрей Патрушев, руководитель представительства Россотрудничества в Душанбе, столица Татарстана уверенно занимает третье место по популярности среди студентов из Таджикистана, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

На профориентационных мероприятиях, проводимых Россотрудничеством, акцентируется внимание на преимуществах учебы в Казани. Город славится своим многообразием культур, высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой, что делает его идеальным местом для иностранных студентов.

В этом году более 2 тысяч таджикских абитуриентов уже подали заявки на обучение в российских университетах по квоте, предоставленной российским правительством. Интерес к российскому образованию растет, и количество заявок продолжает увеличиваться, что свидетельствует о высоком спросе на образовательные программы.

Студенты из Таджикистана чаще всего выбирают такие направления, как медицина, инженерия и информационные технологии.

Казань активно развивает сотрудничество с зарубежными вузами, что значительно облегчает процесс адаптации для иностранных студентов.

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