В Татарстан нанес визит бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер

Военный эксперт и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер приехал в Татарстан и навестил Свияжск.

Он посетил обзорную экскурсию по острову и особенно восхитился музеем Гражданской войны и музеем археологического дерева "Татарская слободка".

Сегодня, 15 мая, Риттер представит в Казани свою книгу "Гонка разоружения".