"Восхищался Путиным, обвинял во всем Байдена, а теперь приехал в Татарстан": в Свияжске побывал бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер
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Военный эксперт и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер приехал в Татарстан и навестил Свияжск.
Он посетил обзорную экскурсию по острову и особенно восхитился музеем Гражданской войны и музеем археологического дерева "Татарская слободка".
Сегодня, 15 мая, Риттер представит в Казани свою книгу "Гонка разоружения".