В здании ИУЭФ проводится эвакуация

В данный момент в здании ИУЭФ на улице Бутлерова проводилась эвакуация — студентов организованно вывели на улицу.

Напомним, 19 апреля в казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" прошла эвакуация. Предположительно, эвакуация связана с анонимным сообщением о минировании зданий.

Ранее мы писали о том, что возле «Ак Барс Арены» в Казани нашли тело женщины.