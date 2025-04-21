Возле «Ак Барс Арены» в Казани нашли тело женщины

Под мостом через Казанку было найдено тело женщины. Спасатели прибыли на место и извлекли его из воды. Сейчас специалисты выясняют, кем была погибшая и при каких обстоятельствах произошёл инцидент, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что подвальное укрытие в Казани попало под «приватизацию» частников.

Этот проход был перекрыт около пяти лет назад после реконструкции, проведённой коммерческой организацией, занимающей нежилые помещения в здании.