В Татарстане молодого сотрудника элеватора насмерть завалило зерном

В Татарстане молодой сотрудник элеватора погиб, оказавшись засыпанным зерном

На территории товарной линии Кузайкинского элеваторного комплекса в Альметьевском районе Татарстана случилась трагедия - погиб 19-летний машинист. По факту возбуждено уголовное дело.

Предварительно следователи установили, что машинист кабировочных машин при перекачке зерна свалился в задвижку зернотока, там его завалило зерном. Парень погиб на месте происшествия.

В республиканском Следкоме говорят, что идут следственные действия, которые помогут установить все детели случившегося.